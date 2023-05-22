Экономика

В Псковской области зарегистрировано более 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских бизнесменов с Днем российского предпринимательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Уважаемые предприниматели, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российского предпринимательства! В Псковской области зарегистрировано более 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где трудится свыше 100 тысяч человек. Своим трудом вы вносите большой вклад в формирование регионального бюджета, запускаете новые производства и создаете рабочие места, обеспечиваете жителей нашей области необходимыми товарами и услугами», - отметил он.

Глава региона подчеркнул, что за последние годы пройдено немало испытаний, вызванных ковидом, санкциями, меняющимися рыночными условиями и логистикой.

«И, несмотря на все трудности, вместе мы выстояли. Правительство Псковской области всегда с особым вниманием относилось и относится к бизнес-сообществу. За последние пять лет более 18 тысяч субъектов МСП получили поддержку от региона. В том числе был создан центр "Мой бизнес", где в режиме "одного окна" можно получить консультации, бесплатно пройти обучение и взять льготные микрозаймы по ставке 2,5%», - продолжил он.

Губернатор подчеркнул, что с предпринимателями удалось выстроить по-настоящему конструктивный диалог, что позволяет своевременно реагировать на возникающие вызовы и оказывать точечную, адресную поддержку.

«Отдельно хочу поблагодарить вас за участие в социально значимых проектах. Вы отправляете гуманитарные колонны в поддержку участников СВО и адресно помогаете их семьям, занимаетесь благотворительностью и благоустройством общественных территорий. Такое внимательное и заботливое отношение к людям, к своей малой родине — дорогого стоит. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабильных доходов, надежных партнеров и выгодных сделок! Пусть все ваши проекты реализуются с неизменным успехом», - заключил он.