Экономика

Об экономических связях Пскова и Минска рассказали в эфире белорусского ТВ

Сюжет об экономическом взаимодействии Пскова и Минска вышел на белорусском телевидении. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ролик вышел по итогам пресс-тура журналистов из разных стран в Псковскую область. Гости знакомились с потенциалом региона, посещали ведущие предприятия, узнавали интересные факты.

Один из примеров – запуск завода БОПЭТ-пленки в ОЭЗ «Моглино». Белоруссия стала одной из первых стран, с которой завод начал сотрудничество. Ещё одно из направлений – поставка бриллиантов, выращенных на Псковской земле, для белорусских компаний.

«Кстати, экоферма "Изборский страус" тоже появилась, в том числе, благодаря связям с Белоруссией», - отметил Михаил Ведерников.