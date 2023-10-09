Экономика

Начинается видеотрансляция круглого стола о регистрации бизнеса онлайн

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола на тему «Регистрация бизнеса онлайн», который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Чтобы начать свое дело, необязательно стоять в очередях, общаться с нотариусами и платить госпошлину - достаточно воспользоваться онлайн-сервисом «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета». В чем его преимущества? Какие документы требуется для того, чтобы зарегистрировать бизнес и открыть счет с помощью сервиса РбиДОС? Охотно ли начинающие предприниматели пользуются возможностью дистанционной регистрации и какие виды бизнеса в основном регистрируют в Псковской области? Как зарегистрировать ИП или юрлицо и получить за это вознаграждение?

Эти и другие вопросы в рамках круглого стола обсудят: