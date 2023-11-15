Экономика

Андрей Козлов о проекте бюджета и росте доходов Псковской области

Работа над проектом бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов продолжается в Псковской области, в ноябре документ рассмотрят в первом чтении. Внушают ли оптимизм основные параметры регионального бюджета? Удастся ли сохранить тенденцию его увеличения? Растут ли собственные доходы Псковской области? Подробнее об этом рассказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

- Андрей Григорьевич, впереди первое чтение, обозначены основные параметры. Эти цифры внушают вам оптимизм или пессимизм? Можно было бы, наверное, исходя из общей ситуации, ждать и более жесткого бюджета?

- Понятно, что в текущей ситуации рассчитывать на существенный рост бюджетных параметров, наверное, не стоит.

- Если говорить объективно.

- Объективно, если говорить о геополитической ситуации в стране и в мире. Соответственно, самое важное — все-таки сохранить бюджет развития, сохранить тенденцию последних пяти лет, когда параметры бюджета увеличиваются в разы. В ходе первого чтения мы утверждаем две цифры — доходную и расходную части. Цифры достаточно внушительные, достаточно впечатляющие. Цифры, на мой взгляд, на развитие.

- Какие ожидаются основные параметры?

- Если говорить языком цифр, то доходы областного консолидированного бюджета планируются в районе 59,4 млрд рублей, в том числе доходы областного бюджета 52 миллиарда рублей. Субвенции, которые мы планируем получить из федерального центра, запланированы на уровне прошлого года. Надеюсь, что все-таки доходы, которые мы получим в виде субвенций из федерального бюджета, увеличатся, потому что Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области — ред.) со своей командой обладает хорошей федеральной проходимостью, то есть региону доверяют, региону дают денежные средства, за них спрашивают, и мы не подводим федерацию по многим направлениям. Соответственно, я надеюсь, что эта тенденция будет продолжена.

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- Во всяком случае, она наблюдается в последние годы.

- Да, в последние годы это существенная доходная часть бюджета. Тем не менее, у нас запланирован и рост собственных доходов — порядка 6,6%. Очень важно, чтобы все это было правильно подсчитано, потому что у нас непростая экономическая ситуация — рост ставки Центробанка и так далее. Тем не менее, за предыдущие пять лет заложен достаточно серьезный фундамент поддержки, в том числе, бизнеса, который является основным поставщиком доходной части бюджета в виде НДФЛ, различных налогов на имущество, транспорт и так далее.

На мой взгляд, многие отрасли в последнее время, несмотря на пандемию и все остальное, стали развиваться, идти вперед семимильными шагами, поэтому я надеюсь, что все здесь правильно подсчитано, и все-таки рост доходов на 6,6% мы выполним.

- Казалось бы, ситуация достаточно трудная. Вы уже перечислили внешние факторы, которые на это влияют. И вдруг — рост собственных доходов. Это скорее благодаря или вопреки?

- Это, можно сказать, и благодаря, и вопреки. Наше государство — уникальное, иногда оно многие вещи делает вопреки и героические усилия совершает, когда, казалось бы, уже кризис, когда загнали к стенке, и, соответственно, человек группируется и иногда показывает такие вещи, которые не мог сделать, когда были удачные, скажем так, годы.

Наверное, это не просто так. Действительно, здесь есть ряд объективных и субъективных причин. И государство на многие вещи обратило внимание, в том числе на поддержку собственного производства, что, наверное, на протяжении последних двадцати лет впрямую не было сделано. Сейчас все поняли, что на сегодняшний момент надо себя обеспечивать всем. Сейчас все почувствовали, что мы это можем сделать, хотя до этого говорили, мол, никогда мы не догоним тех, других, третьих. Теперь по многим направлениям мы обогнали уже даже некоторые европейские и заокеанские страны. Мы делаем хорошие продукты, хорошие вещи, даже по более низкой цене.

- Действительно, ориентацию на развитие собственного производства невозможно не заметить. Но ведь где-то остаются «провисы»?

- Да, по ряду направлений мы отстаем. Знаем, по каким направлениям отстаем. Для этого есть правительство, которое принимает решения в виде каких-то дополнительных программ, дополнительных субвенций. Мы это тоже видим. Каждый год делается определенный анализ, причем анализ не только положительной динамики, но и отрицательной, и принимаются какие-то конкретные меры по развитию того или иного направления. И это, конечно, здорово. И бизнес это почувствовал.

- Можете подкрепить примерами?

- Простой пример — общепит. Три года назад все плакали, многие закрывали рестораны.

- Пандемийный фактор.

- Да, пандемийный фактор, наверное, какая-то покупательная способность, какие-то логистические вещи — например, доступность региона, а на сегодняшний момент у нас имеется и железнодорожное, и автомобильное сообщение, и авиасообщение.

- То же самое можно сказать про туристическую отрасль.

- Туротрасль — абсолютно верно. Неспроста все это делалось, и мы понимали, что это отрасль, которая не поднимается в один год. Это мультипликативный эффект, который будет длиться какое-то время, но с чего-то надо начинать — каких-то инфраструктурных проектов, раскрутки, брендирования, логистики и всего остального. Ну, попробуйте сейчас вечером, особенно в выходной день, попасть в какой-то ресторан в Пскове. Стол нужно заранее бронировать. Это говорит о том, что все-таки население имеет какие-то доходы. Наверное, хотелось бы их больше. Но тем не менее это говорит о том, что развитие в принципе идет.

Беседовала Любовь Кузнецова