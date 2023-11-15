Экономика

«Гайд-парк»: Андрей Козлов об итогах года для аграриев и работе над бюджетом-2024. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 ноября. Гость студии - председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как проходит работа над проектом бюджета Псковской области на 2024 год и плановую трёхлетку, о вопросах сельского хозяйства и некоторых других значимых темах.

Внушают ли оптимизм основные параметры регионального бюджета? Как текущий год сложился для сельскохозяйственной отрасли псковского региона? Что делать хозяйственникам и промышленникам в условиях повышения ключевой ставки - затянуть пояса или рассчитывать на поддержку государства? Об этом и многом другом — в эфире.