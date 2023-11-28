Экономика

Не стагнация, а стабильность: как обстоят дела с экономикой в Псковской области

Первый постсанкционный год в экономике Псковской области подходит к концу. Кажется, в масштабах истории это очень небольшой срок… Однако в стремительной современности целый год - это 365 возможностей для обретения новых экономических партнеров, поиска дополнительных рынков сбыта и воплощения в жизнь ярких инвестиционных проектов.

Как экономика Псковской области вместе со всей страной оправляется от санкционного удара, и какие новые горизонты открывает для себя - читайте в материале «МК в Пскове».