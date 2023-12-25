Экономика

Копить и сберегать деньги в наступающем году хотят 68% жителей СЗФО — опрос

По данным опроса*, проведенного совместно банками ВТБ и «Открытие», 68% жителей СЗФО планируют в следующем году копить и сберегать средства. 42% респондентов ожидают улучшения материального положения, а 22% - уверены, что оно сохранится на текущем уровне.

18% опрошенных на Северо-Западе сообщили, что не нуждаются в росте дохода, так как довольны своим уровнем жизни. Этот показатель ответов оказался выше, чем в среднем по России.

Не планируют брать кредиты в 2024 году 63% опрошенных в СЗФО. Ипотека в планах у 6% опрошенных, еще 11% планируют другие виды кредитов.

Крупные покупки и траты в следующем году планируют 38% опрошенных из СЗФО, 5% планируют купить жилье за городом и еще 5% собираются вложить крупную сумму на обучение.

54% опрошенных собираются поехать в путешествие, из них 84% планируют поехать куда-то на территории России.

*Опрос проведен 10-15 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.