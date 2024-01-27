Экономика

Банки стали реже одобрять россиянам выдачу льготных кредитов

Средняя одобряемость по льготным кредитам на первичном рынке в январе текущего года снизилась до 59%. Об этом рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Фактически одобрение получает лишь каждая вторая заявка на покупку новостроек по льготным ипотечным программам. Сказываются изменения условий выдачи таких кредитов, которые произошли за последние полгода», — констатировала заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова.

Максимальный уровень одобряемости, по словам эксперта, за последние 12 месяцев отмечался в сентябре 2023 года, когда одобрение от банков получали 64,9% подавших заявки, в этот период на рынке был бум одобрения льготных кредитов перед ужесточением требований к минимальному размеру первоначального взноса, которые вступили в силу с 1 октября 2023 года, пишут «Известия».

«Однако на снижение уровня одобряемости влияет и изменение портрета заемщика. В периоды роста ключевой ставки активизируются те, кому часто отказывают в кредитах по тем или иным причинам, почему-то они считают, что при снижении доступности кредитов их шансы оформить ипотеку становятся выше», — продолжила Решетникова.

Эксперт также отметила, что банки становятся всё более избирательными при выборе заемщиков, сказывается как ограниченность лимитов по льготным программам, так и сокращение размера компенсации банкам со стороны государства. Всё чаще банки предъявляют более высокие требования к доходу заемщиков и его подтверждению, а также к размеру первоначального взноса.

По оценкам компании «Этажи», средний размер первоначального взноса по одобренным заявкам в январе 2023 года по семейной ипотеке составил 25,8%, по ипотеке с господдержкой и вовсе 35,6%.

«В среднесрочной перспективе одобряемость по льготным ипотечным программам будет снижаться. Сейчас банки стали учитывать не только реальную, но и потенциальную долговую нагрузку заемщиков, поэтому уже полученное одобрение ипотечного кредита в одном банке может стать причиной отказа для другого банка», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что доля спроса на ипотеку с господдержкой для покупки новостроек снизилась до рекордных 8% среди всех льготных программ кредитования.