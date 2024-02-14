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Экономика

Россиянам стали чаще отказывать в выдаче потребительских кредитов

15.02.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Средства массовой информации со ссылкой на данные от финансового маркетплейса «Сравни», сообщают о том, что банки отклоняют 56% заявок на потребкредиты. Уточняется, что такое количество отказов гражданам в кредитовании связано с введением Центробанком ряда ограничений.

Ведомство ввело лимиты по предоставлению гражданам потребительских кредитов, у которых имеется высокая долговая нагрузка. Иными словами, чем нагрузка выше, чем меньше шансов получить одобрения на очередной займ.

«Да, есть формальные основания, связанные с изменением требований к заёмщикам и к портфелю кредитов, которые есть у банков со стороны Центрального банка России. Кроме того, нужно понимать, что в связи с высокой ключевой ставкой ставки по кредитам также высоки, поэтому внутренние оценки банков и потенциальных заёмщиков также, скорее всего, пошли в сторону усиления требований, поскольку для банков банкротство кредитора также не является каким-либо желательным моментом», — цитирует RuNews24 директора Центра региональной политики РАНХиГС, доктора экономических наук Владимира Климанова.

Также отмечается, что средний уровень долговой нагрузки граждан в ушедшем году вырос почти на 60%, а каждый третий россиянин имеет так называемые «просрочки» по кредитам.

«А как граждане при таких высоких ставках собираются возвращать кредиты, не всегда понятно. Очевидно, что темпы роста заработных плат будут ниже тех процентных ставок, по которым они получают кредиты. Поэтому вполне вероятно наступление случаев невозврата по полученным кредитам», — добавил собеседник издания.

Эксперт подчеркнул, что на фоне ситуации с отказами в кредитовании происходит рост объемов в выдаче микрокредитов в соответствующих организациях.

«Он (рост) уже отмечается, и основной причиной этого роста можно считать усиление требований к заемщикам именно в коммерческих банках. Такая тенденция уже имеет место. Ее нельзя считать позитивной, поскольку даже в любом учебнике написано, что в структуре долга в целом должно быть больше длинных кредитов, идущих на инвестиционные цены, чем как-то срочных дорогих потребительских кредитов», — пояснил Владимир Климанов.

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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