Экономика

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во II полугодии 2024 года

Первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года. Об этом 16 февраля заявила глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, пространство для снижения ставки действительно есть. При этом сам процесс снижения будет постепенным и плавным, заверила Набиуллина, пишут «Известия».

«Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки, разброс мнений был достаточно широким, но большинство считает, что это, скорее, произойдет во второй половине этого года», — отметила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что снижение ключевой номинальной процентной ставки, если будут снижаться инфляционные ожидания, также будет означать сохранение жестких денежно-кредитных условий.

Она отметила, что рассматривались два варианта решения — сохранить и повысить ставку.

«Мы аргументы как раз приведем в резюме обсуждения, которое опубликуем через неделю. В итоге консенсус сложился вокруг решения по сохранению ставки», — уточнила глава Банка России.