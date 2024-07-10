Экономика

Кредиты в Сбере почти на 5 млрд получили псковичи на потребительские цели с января по май

С января по май 2024 года жители Северо-Запада взяли в Сбербанке потребительские кредиты на 134,5 млрд рублей. Из них в Псковской области нецелевые кредиты оформили на 4,9 млрд рублей. Динамика спроса к аналогичному периоду прошлого года в количественном выражении составила 14% в СЗФО и 17% – в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

В последний месяц весны 2024 года Сбер в СЗФО выдал на потребительские цели 31 млрд рублей. Лидеры – Санкт-Петербург (11,3 млрд рублей) и Ленобласть (3,2 млрд), псковичи в мае получили 1,1 млрд.

Портфель потребительского кредитования Северо-Западного банка Сбербанка превысил отметку 400 млрд и составил на 1 июня 412,5 млрд рублей.

«Потребительский кредит Сбера остаётся одним из самых популярных в России. Мы сделали этот продукт максимально удобным и простым. Открыть его можно быстро и в офисе, и онлайн. При этом уже более 90% наших клиентов на Северо-Западе предпочитают именно Сбербанк Онлайн. Кроме этого, заёмщик может получать дополнительную выгоду: например, кешбэк бонусами с подпиской СберПрайм Плюс. А для зарплатных клиентов есть ещё и скидка на годовую процентную ставку», - рассказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.