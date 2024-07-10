Экономика

Правительство РФ смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки

Правительство второй раз за месяц смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60 процентов иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40 процентов», — говорится в публикации.

В правительстве пояснили, что такое решение приняли с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Предыдущее послабление произошло 21 июня — тогда порог репатриации снизили с 80 до 60 процентов, пишет РИА Новости.

Указ об обязательной продаже валютной выручки президент России подписал в октябре 2023-го. Компании должны были зачислять на свои счета в российских банках не менее 80 процентов средств в течение 60 дней с момента их получения, а затем продавать на внутреннем рынке минимум 90 процентов зачисленной валюты.

Целью такого решения власти назвали обеспечение стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Мера будет действовать до 30 апреля 2025 года.