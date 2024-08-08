Экономика

Прибыль российских предприятий выросла на 13%

Общий объем прибыли российских компаний (сальдированный результат деятельности организаций, то есть «прибыль минус убыток») за январь-май 2024-го увеличился на 13,6% — с 11,3 трлн до 13 трлн рублей. Об этом сказано в обзоре НИУ ВШЭ.

Тенденция демонстрирует устойчивый рост отраслей отечественной промышленности вопреки санкциям, полагает экономист, член Московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк.

На рост прибыли повлияли высокие цены на нефть и наращивание экспорта, считают эксперты. Еще одним фактором положительной динамики выступило ослабления курса рубля: по итогам первых пяти месяцев 2024-го он был примерно на 20% ниже, чем годом ранее, сказал генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Владислав Онищенко.

Ускоренное авансирование экономики из бюджета — тоже одна из основных причин роста прибыли, уверен резидент экспертного клуба ЦСР Владимир Курашов.

Повлиял и масштабный рост реальных доходов населения и кредитования. Это создало условия для высокой потребительской активности и стимулировало повышение прибыли, заявил научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Реальные располагаемые доходы россиян за январь-март 2024-го увеличились на 5,8%, пишут «Известия».