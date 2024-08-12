Общество

Проект об обязательной сдаче биометрии при въезде в Россию внесли в Госдуму

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в ГД законопроект, обязывающий иностранцев сдавать биометрию при въезде в РФ в целях, не связанных с работой, на срок более 90 дней, законопроект доступен в думской базе данных.

«Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию при пересечении государственной границы Российской Федерации», - сказано в проекте закона.

Кроме того, законопроектом предлагается обязать иностранцев сдавать биометрию для трудовой деятельности сразу при въезде в РФ, а не в миграционной службе, пишет РИА Новости.

«Иностранные граждане, имеющие право на осуществление трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу или патента в соответствии с настоящим ФЗ или международными договорами РФ, при изменении цели визита в РФ подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение пятнадцати календарных дней со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ с работодателем или заказчиком работ, но не позднее шестидесяти календарных дней со дня въезда в РФ», - уточняется в документе.