Культура

День памяти Виктора Цоя отмечают 15 августа

День памяти Виктора Цоя ежегодно отмечают 15 августа, в годовщину гибели музыканта в автомобильной катастрофе. В этот день организуют фестивали, рок-концерты и другие мероприятия, во время которых поклонники могут услышать песни своего кумира и посмотреть фильмы с его участием. В 2024 году памятная дата выпадает на четверг.

Фото: Псковский рок-клуб

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде (Санкт-Петербург) в семье инженера и учительницы физкультуры. Колоритная восточная внешность, которая выделяла его среди других участников рок-сцены, досталась будущей звезде от отца, корейца по национальности.

С раннего детства Виктор проявлял способности к рисованию, поэтому родители определили его в художественную школу. Любовь к рисованию он сохранял на протяжении всей жизни, как и к еще одному увлечению — резьбе по дереву. Цой часто вырезал японские фигурки нэцке и пепельницы, которые дарил друзьям.

Однако основной его страстью была музыка. Первую гитару родители подарили сыну в пятом классе. А учась в училище Цой основал свою первую группу — «Палата № 6». Позднее, в 1981 году, возникла группа «Гарин и гиперболоиды», в дальнейшем переименованная в «Кино». Уже через год коллектив выступал на сцене Ленинградского рок-клуба, где в начале 80-х также играли «Аквариум», «Зоопарк», «Алиса» и «ДДТ», пишут «Известия».

Дебютировала группа в 1982 году с альбомом «45» — такой получилась общая длина треков на пластинке. Через два года был записан альбом «Начальник Камчатки», на который Цоя вдохновила работа в котельной. Чтобы не получить обвинение в тунеядстве, которое считалось в СССР уголовным преступлением, музыканту приходилось совмещать выступления с обязанностями кочегара.

Всесоюзная известность пришла к группе после выхода альбома «Это не любовь» в 1985 году. Но по-настоящему культовым в дискографии «Кино» стал альбом «Группа крови», выпушенный в 1988 году. В перерывах между записями музыканты выступили в США и записали альбом «Красная волна» (Red Wave), спродюсированный американской певицей Джоанной Стингрей. Помимо «Кино» в него вошли еще три ленинградские рок-группы — «Аквариум», «Алиса» и «Странные игры».

Кроме музыкального творчества, Виктор Цой был известен и своими работами в кино, продолжая работать над новыми пластинками. Его планы и жизнь оборвались внезапно — 15 августа 1990 года. На трассе в Латвии машина музыканта врезалась в автобус. По версии следствия, певец уснул за рулем, возвращаясь с ночной рыбалки в Юрмалу.

Спустя 34 года после трагедии популярность Виктора Цоя по-прежнему огромна. Только на стриминговых платформах творчеством музыканта ежемесячно интересуются свыше четырех миллионов человек.

Напомним, традиционный фестиваль памяти Виктора Цоя пройдёт в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове 17 августа.

В областном центре портрет музыканта можно найти в парке на улице Калинина. Фанаты Цоя часто проводят там памятные мероприятия.