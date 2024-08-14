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Минометную мину нашли в садоводстве «Строитель» в Великолукском районе

15.08.2024 10:54|ПсковКомментариев: 0

Минометную мину калибра 82 мм нашли в Великолукском районе в садоводческом некоммерческом товариществе «Строитель» 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

Для идентификации взрывоопасного предмета на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки. 

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).

Теги: #взрывоопасные предметы
Источник: Псковская Лента Новостей
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