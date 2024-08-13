Зарегистрироваться на «Кросс нации-2024» в Великих Луках можно онлайн

Всероссийский день бега «Кросс нации-2024» состоится в Великих Луках 21 сентября. Жители Псковской области могут зарегистрироваться на спортивное мероприятие с помощью портала «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.
Соревнования пройдут по набережной реки Ловать, старт у Вечного огня в 12:00. Регистрация проходит также по адресу: улица Клевцова, стадион Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.
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Соревнования проводятся на личное первенство.
Дистанции всероссийских соревнований «Кросс нации-2024»: