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Зарегистрироваться на «Кросс нации-2024» в Великих Луках можно онлайн

15.08.2024 13:29|ПсковКомментариев: 0

Всероссийский день бега «Кросс нации-2024» состоится в Великих Луках 21 сентября. Жители Псковской области могут зарегистрироваться на спортивное мероприятие с помощью портала «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки. 

Соревнования пройдут по набережной реки Ловать, старт у Вечного огня в 12:00. Регистрация проходит также по адресу: улица Клевцова, стадион Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Возрастные категории:

  • мальчики и девочки 2015 года рождения и младше;
  • юноши и девушки 2005 года рождения  и младше;
  • женщины и мужчины 2004 года рождения и старше.

Соревнования проводятся на личное первенство.

Дистанции всероссийских соревнований «Кросс нации-2024»:

  • возрастная группа мальчики и девочки 2015 года рождения и младше: дистанция - 1000 м;
  • возрастная группа юноши и девушки 2005 года рождения  и младше; женщины и мужчины 2004 года рождения и старше: дистанция - 4000 м;
  • возрастная группа юноши и девушки 2005 года рождения и младше; женщины и мужчины 2004 года рождения и старше: дистанция - 8000 м.
Теги: #бег
Источник: Псковская Лента Новостей
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