Спорт

Зарегистрироваться на «Кросс нации-2024» в Великих Луках можно онлайн

Всероссийский день бега «Кросс нации-2024» состоится в Великих Луках 21 сентября. Жители Псковской области могут зарегистрироваться на спортивное мероприятие с помощью портала «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Соревнования пройдут по набережной реки Ловать, старт у Вечного огня в 12:00. Регистрация проходит также по адресу: улица Клевцова, стадион Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Возрастные категории:

мальчики и девочки 2015 года рождения и младше;

юноши и девушки 2005 года рождения и младше;

женщины и мужчины 2004 года рождения и старше.

Соревнования проводятся на личное первенство.

Дистанции всероссийских соревнований «Кросс нации-2024»: