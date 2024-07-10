Экономика

Объемы продаж телевизоров снизились в России

Продажи телевизоров в РФ, которые стремительно росли весь прошлый год, пошли на спад, рассказали участники рынка электроники. По словам одного из ритейлеров, в январе-мае 2024 года было реализовано 3,09 млн таких устройств против 3,2 млн за аналогичный период 2023-го.

По данным «Марвел-Дистрибуции», по итогам полного первого полугодия 2024 года, в РФ было реализовано 3,6 млн штук телевизоров. За аналогичным период 2023 года было реализовано 3,8 млн штук, то есть в натуральном выражении продажи сократились более чем на 5%. В компании отметили, что за год средняя стоимость такого девайса увеличилась на 17% до 29 тыс. рублей.

«Частично это связано с "вымыванием" запасов устройств, закупленных по низкому курсу валют, в то время как новые поставки рассчитываются по более высокому. На стоимость также влияет и общемировое увеличение цен на комплектующие на этапе производства. Поэтому объем рынка в деньгах, вероятнее всего, будет выше прошлого года», — считают в организации.

Цены на телевизоры действительно подросли — в среднем по рынку за год на 20%, на ряд моделей — на 25-30%, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Снижению продаж способствует и то, что в прошлом году в России было куплено очень много этих девайсов: границы открылись для параллельного импорта, на рынок выходило множество производителей из дружественных стран, активизировались отечественные бренды — и всё это на фоне роста зарплат во многих сферах экономики, отметил он.

Рынок насыщен, а телевизоры не такой товар, который пользователи обновляют каждый год, пишут «Известия».