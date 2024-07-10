Экономика

Минпромторг предложил позволить чиновникам лоббировать торговые сети

Минпромторг предложил официально разрешить чиновникам и депутатам лоббировать интересы бизнеса, а именно — торговых сетей. Для этого компаниям сначала придется получить звание «Лидер российской торговли». Об этом говорится в новой редакции проекта о «российской полке», в котором есть и поправки в закон о рекламе. Действующие нормы запрещают властям участвовать в продвижении частных проектов.

Специальный знак будет присваивать Роскачество, ориентируясь на определенные критерии. Их обозначат в созданном по такому случаю стандарте. Но уже сейчас известно, что такая поддержка властей будет доступна для компаний, которые исполнят требования будущего закона, пишут «Известия».

Минпромторг предлагает бизнесу с 1 сентября 2025 года определять размер прилавка, на котором будут стоять локальные товары. Это те, которые произвели в России и ЕАЭС. Квоты для нашей продукции установит правительство с учетом количества существующих отечественных производителей в каждой категории товаров. Причем «российская полка» появится не для всей продукции сразу, а постепенно — для отдельных наименований.

Основная идея инициатив ведомства — поддержать в продаже своих производителей. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), приведенным в законопроекте, в настоящее время от 30 до 70% товаров на полках — иностранные.

Транснациональные компании с неограниченными маркетинговыми инструментами вытесняют отечественную продукцию, отмечает Минпромторг в пояснительной записке. Поэтому «обязанности государства сейчас — обеспечение равенства в возможностях сбыта, конкуренции с иностранной продукцией, а также предоставление потребителю более широкого ассортимента российского товара», говорится в документе.