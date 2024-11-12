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Экономика

«Эхономика»: «Наезд» на «Моглино» и исполнение нацпроектов в регионе. ВИДЕО

12.11.2024 18:19|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 ноября.

На этот раз гостем студии стал председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев. Буквально на днях спикер Государственной Думы Вячеслав Володин внезапно выдал публичную нелестную оценку ОЭЗ «Моглино». Ведущий Олег Добрынин поговорил с Андреем Михеевым, с чем связаны критические высказывание спикера парламента в адрес «Моглино»?

Есть ли объективная оценка эффективности работы ОЭЗ в Псковской области? Приносит ли она пользу бюджету региона? Сколько резидентов сейчас уже действуют на территории «Моглино»? А сколько находятся на этапе строительства? Об этом и многом другом — в эфире.

Пресс-портрет
Михеев Андрей Сергеевич Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике
Теги: #Эхономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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