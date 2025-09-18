Экономика

Мест на обучение в псковской «Школе фермера» не хватает для всех желающих

Заявок в псковскую «Школу фермера» больше, чем мест на обучение. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Юлия Ким на пресс-конференции, посвященной мерам поддержки фермеров.

По ее словам, «Школа фермера» - интересный образовательный проект. Организаторами выступают правительство области, Россельхозбанк и Великолукская сельхозакадемия.

В сентябре прошлого года начал обучение первый поток, весной этого года — второй, а сейчас стартует третий. «Заявки уже рассмотрены. Занятия начинаются 22 сентября. Учиться 2.5 месяца, 272 часа. Это полноценная переподготовка на базе Великолукской сельхозакадемии. Обучение проходит и очно, и в дистанционном формате. Обязательно лучшие хозяйства посещают», - рассказала Юлия Ким.

Среди слушателей - «и те, кто уже работает, и те, кто еще только планируют развиваться, получают базовые знания, в том числе и как организовать фермерское хозяйство». «Есть заявки на обучение от участков СВО и членов их семей. По итогу все пишут и защищают дипломную работу. Все очень востребовано. Заявок больше, чем мест на обучение», - добавила замминистра.