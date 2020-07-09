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Стартовала онлайн-трансляция богослужения в Псково-Печерском монастыре в День Петра и Павла

Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. Сейчас в режиме онлайн можно присоединиться к божественной литургии Первоверховных апостолов Петра и Павла в неделю 5-ю по Пятидесятнице.

День Петра и Павла православные называют малой Пасхой. Он также знаменует окончание Петрова поста.

В понедельник, 13 июля, в праздник собора 12-ти апостолов - День ангела старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) - в Псково-Печерском монастыре будет совершена божественная литургия в Успенском храме обители. Трансляция богослужения начнется в 10:00.

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре вы можете по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/.