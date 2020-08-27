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Митрополит Тихон и Владимир Мединский открыли мультимедийную выставку, посвященную Великой Отечественной войне

Сегодня, 5 сентября, митрополит Псковский и Порховский Тихон и экс-министр культуры РФ, ныне помощник Президента РФ Владимир Мединский приняли участие в открытии мультимедийной версии художественной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в московском парке «Россия - Моя история» на ВДНХ.

Организаторами экспозиции стали Ассоциация исторических парков «Россия — Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ, при участии Российского военно-исторического общества.

Цифровой проект стал продолжением художественной экспозиции «Память поколений», которая проходила с 4 ноября по 9 декабря 2019 года в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках национального проекта «Культура». Эта уникальная экспозиция была организована в преддверии 2020 года, объявленного Годом памяти и славы и стала первым мероприятием празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Мультимедийная экспозиция полотен «Память поколений» в историческом парке — первая сводная ретроспективная выставка, посвященная важнейшей для отечественной истории и отечественного искусства теме и включающая более 200 оживших шедевров XX века. Выставка познакомит посетителей с творчеством таких известных отечественных художников, как А. Дейнека, П. Корин, А. Пластов, П. Кончаловский, Кукрыниксы, Ю. Пименов, А. Самохвалов, Р. Фальк, А. Лактионов, В. Яковлев, И. Глазунов, В. Попков, Г. Коржев и многие другие.

С помощью современных цифровых технологий специалисты проекта оживили полотна советских шедевров: из статичного изображения они превратились в самостоятельные мини-новеллы, благодаря чему посетители мультимедийной выставки смогут перенестись в жизнь 1940-х годов и почувствовать себя участниками тех драматических событий. К примеру, вот письмо с фронта об окончании войны дрожит в руках «лактионовского» мальчика, а заунывный звук удаляющегося мессершмидта обрывает жизнь участников трагической композиции «Фашист пролетел» Аркадия Пластова.

Информационные мультимедийные материалы помогут погрузиться в тематику и атмосферу военных лет, а также расскажут правду о Великой Отечественной войне, основанную на документах и свидетельствах эпохи.

Выставка охватывает творчество мастеров военного и послевоенного периода и состоит из 8 залов, расположенных в хронологической последовательности: «Начало войны», «Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная слава», «Старые раны. 1960-е», «Эхо прошедшей войны. 1970-е», «Во имя жизни. 1990–2010-е».

Первые залы экспозиции рассказывают о важнейших вехах Великой Отечественной: начало войны, бесчинство врага на оккупированных территориях, события на фронте и жизнь в тылу; показывают героизм защитников Советского Союза и, наконец, Победу. Вторая часть выставки, посвященная осмыслению тех страшных и героических лет в послевоенные годы, строится по хронологическому принципу.

Подготовка проекта длилась более года. Экспозиция объединила собрания из 45 музеев страны, ее почти одновременно покажут в 23 регионах страны от Москвы до Южно-Сахалинска.