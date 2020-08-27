←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / События 27.08.2020 10:270 Автор знаменитой книги о Псково-Печерском монастыре побывал в Пскове 05.09.2020 20:110 Митрополит Тихон и Владимир Мединский открыли мультимедийную выставку, посвященную Великой Отечественной войне 04.09.2020 15:390 Ночная литургия для молодежи пройдет 4 сентября 29.08.2020 12:541 Успение Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 27.08.2020 10:270 Автор знаменитой книги о Псково-Печерском монастыре побывал в Пскове 13.08.2020 14:155 Фотофакт: Богатырскую морковь собрали на полях Псково-Печерского монастыря
Церковь / События

Митрополит Тихон и Владимир Мединский открыли мультимедийную выставку, посвященную Великой Отечественной войне

05.09.2020 20:11|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 5 сентября, митрополит Псковский и Порховский Тихон и экс-министр культуры РФ, ныне  помощник Президента РФ Владимир Мединский приняли участие в открытии мультимедийной версии художественной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в московском парке «Россия - Моя история» на ВДНХ.

Организаторами экспозиции стали Ассоциация исторических парков «Россия — Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ, при участии Российского военно-исторического общества.

Цифровой проект стал продолжением художественной экспозиции «Память поколений», которая проходила с 4 ноября по 9 декабря 2019 года в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках национального проекта «Культура». Эта уникальная экспозиция была организована в преддверии 2020 года, объявленного Годом памяти и славы и стала первым мероприятием празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Мультимедийная экспозиция полотен «Память поколений» в историческом парке — первая сводная ретроспективная выставка, посвященная важнейшей для отечественной истории и отечественного искусства теме и включающая более 200 оживших шедевров XX века. Выставка познакомит посетителей с творчеством таких известных отечественных художников, как А. Дейнека, П. Корин, А. Пластов, П. Кончаловский, Кукрыниксы, Ю. Пименов, А. Самохвалов, Р. Фальк, А. Лактионов, В. Яковлев, И. Глазунов, В. Попков, Г. Коржев и многие другие.

С помощью современных цифровых технологий специалисты проекта оживили полотна советских шедевров: из статичного изображения они превратились в самостоятельные мини-новеллы, благодаря чему посетители мультимедийной выставки смогут перенестись в жизнь 1940-х годов и почувствовать себя участниками тех драматических событий. К примеру, вот письмо с фронта об окончании войны дрожит в руках «лактионовского» мальчика, а заунывный звук удаляющегося мессершмидта обрывает жизнь участников трагической композиции «Фашист пролетел» Аркадия Пластова.

Информационные мультимедийные материалы помогут погрузиться в тематику и атмосферу военных лет, а также расскажут правду о Великой Отечественной войне, основанную на документах и свидетельствах эпохи.

Выставка охватывает творчество мастеров военного и послевоенного периода и состоит из 8 залов, расположенных в хронологической последовательности: «Начало войны», «Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная слава», «Старые раны. 1960-е», «Эхо прошедшей войны. 1970-е», «Во имя жизни. 1990–2010-е».

Первые залы экспозиции рассказывают о важнейших вехах Великой Отечественной: начало войны, бесчинство врага на оккупированных территориях, события на фронте и жизнь в тылу; показывают героизм защитников Советского Союза и, наконец, Победу. Вторая часть выставки, посвященная осмыслению тех страшных и героических лет в послевоенные годы, строится по хронологическому принципу.

Подготовка проекта длилась более года. Экспозиция объединила собрания из 45 музеев страны, ее почти одновременно покажут в 23 регионах страны от Москвы до Южно-Сахалинска.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
05.09.2020, 20:110 Митрополит Тихон и Владимир Мединский открыли мультимедийную выставку, посвященную Великой Отечественной войне 05.09.2020, 14:250 На экскурсии по следам героев книги митрополита Тихона «Несвятые святые» приглашают псковичей 05.09.2020, 08:020 Псково-Печерский монастырь открывается после санитарных мероприятий 04.09.2020, 17:300 Талабы и святыни Петербурга: куда съездить осенью с «Вольным странником»
04.09.2020, 15:390 Ночная литургия для молодежи пройдет 4 сентября 04.09.2020, 12:240 Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает на курс огласительных бесед 02.09.2020, 10:220 Новый учебный год начался в духовной семинарии при Псково-Печерском монастыре 31.08.2020, 11:010 К 1 сентября издательство «Вольный Странник» дарит скидку на все товары для школьников
31.08.2020, 08:270 Митрополит Тихон посетил выставку, посвященную старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО 31.08.2020, 07:460 Известная российская киноактриса побывала в Печорах на Успение. ВИДЕО 31.08.2020, 07:160 Псково-Печерский монастырь закрывается на санитарные мероприятия 30.08.2020, 20:430 Чин обручения совершил митрополит Тихон в печорском храме
29.08.2020, 13:540 Проект выставки современного церковного искусства в Пскове вошел в число лучших практик НКО в культуре 29.08.2020, 12:541 Успение Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 28.08.2020, 18:100 Началась прямая трансляция Чина погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 28.08.2020, 12:200 Теплая Заступница мира холодного: псковские клирики о смысле праздника Успения Божией Матери
28.08.2020, 09:590 Прямая трансляция божественной литургии в праздник Успения из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 28.08.2020, 07:190 Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы 27.08.2020, 17:301 Началась видеотрансляция Всенощного бдения в праздник Успения из Псково-Печерского монастыря 27.08.2020, 11:270 Историко-археологическое наследие Псковской области изучают студенты московских вузов
27.08.2020, 10:270 Автор знаменитой книги о Псково-Печерском монастыре побывал в Пскове 27.08.2020, 09:110 Видеотрансляция праздничной литургии из Псково-Печерского монастыря состоится 28 августа 26.08.2020, 19:310 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 26.08.2020, 12:570 От сердца к сердцу: иконописец Александр Драчев
26.08.2020, 11:473 Домик милосердия открылся в Пскове. ФОТО 26.08.2020, 11:060 Воспитанник митрополита Тихона стал наместником Сретенского монастыря 25.08.2020, 16:510 Омскому пехотному полку посвятят беседы в храме Александра Невского 25.08.2020, 14:180 Более 33 млн рублей привлекла Псковская епархия на покупку средств защиты для псковского COVID-центра
24.08.2020, 16:280 Выставка современной иконописи откроется для псковичей в октябре 20.08.2020, 09:010 Священники, монахи и миряне рассказали о святынях Псковщины-памятниках ЮНЕСКО на английском языке. ВИДЕО 19.08.2020, 07:430 Преображение Господне отмечают православные 19 августа 18.08.2020, 22:020 Паломнический центр Псково-Печерского монастыря временно не ведет прием
18.08.2020, 21:521 Традиционный крестный ход на Успение отменяется в Псково-Печерском монастыре 18.08.2020, 21:500 Четыре насельника Псково-Печерского монастыря госпитализированы с диагнозом COVID-19 14.08.2020, 09:030 У православных наступил Успенский пост 13.08.2020, 14:155 Фотофакт: Богатырскую морковь собрали на полях Псково-Печерского монастыря
13.08.2020, 10:330 Снетогорский монастырь в Пскове перестал принимать паломников и проводить экскурсии 11.08.2020, 18:031 Об утраченной псковской церкви расскажет гость Александро-Невских онлайн-бесед 11.08.2020, 16:574 Неравнодушных горожан просят помочь в восстановлении купели святого Пантелеимона в Пскове 11.08.2020, 14:390 Выигравшая поездку в Мекку христианка с Кавказа увидит святыни псковской земли
11.08.2020, 13:370 Паломнические поездки на Талабы. РАСПИСАНИЕ 10.08.2020, 21:206 В Крыпецком монастыре среди монашествующих выявлено 10 инфицированных коронавирусом 10.08.2020, 15:241 Бесплатными ужинами кормят православные волонтеры бездомных в Пскове 10.08.2020, 10:510 Богослужение и праздничная трапеза состоялись в Пскове на месте возрождающегося монастыря Пантелеимона Дальнего. ФОТО
08.08.2020, 11:340 Лучшие студенты российских художественных вузов выехали на пленэр в Псково-Печерский монастырь. ФОТО 07.08.2020, 16:330 Печерскому старцу Агапию посвящена очередная серия проекта «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО 07.08.2020, 16:220 Псковское «Сретение»: больше, чем выставка 06.08.2020, 11:070 Выставка «Батюшка» в Псково-Печерском монастыре: от идеи до открытия. ВИДЕО
06.08.2020, 10:240 В честь дня рождения издательства «Вольный Странник» действует скидка 20% на все книги 05.08.2020, 19:151 Побывать на праздничном Валааме и в загадочных Кижах приглашает псковичей «Вольный странник» 05.08.2020, 18:250 Онлайн-лекцию о псковской средневековой фортификации организует храм Александра Невского 04.08.2020, 09:163 Каждую субботу псковичей и гостей города приглашают в организованные поездки на острова Залита и Белов
02.08.2020, 19:170 Научись играть на гитаре: молодежный центр «Троицкий» 02.08.2020, 18:031 Илья Мокрый: храмы Пскова и области в память о почитаемом святом  02.08.2020, 10:170 На федеральном канале рассказали об открытии выставки «Батюшка» в Печорах 01.08.2020, 18:151 Побывать на островах Талабского архипелага приглашают псковичей и гостей города
01.08.2020, 16:010 В Печорах открылась выставка, посвященная старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО 01.08.2020, 15:291 ПЛН покажет в прямом эфире онлайн-встречу памяти отца Павла Адельгейма в годовщину его гибели 31.07.2020, 21:430 Торжественная служба, посвященная 600-летию явления иконы Чирской Богоматери, прошла в Палкино 31.07.2020, 09:250 Участник группы «Ленинград» выступит на онлайн-концерте проекта «Добровольцы культуры»
30.07.2020, 16:070 Один из лучших бас-гитаристов примет участие в онлайн-концерте проекта «Добровольцы культуры» 29.07.2020, 10:492 «Плачущая» икона: как чудотворный образ из Палкинского района стал православной святыней псковичей 29.07.2020, 09:151 Сегодня отмечается 600-летие знамения чудотворного образа Чирской Богородицы 28.07.2020, 15:150 Выставка об Иоанне Крестьянкине откроется в Псково-Печерском монастыре
28.07.2020, 11:500 Торжественными службами и благовестом отмечают Крещение Руси в псковских храмах и монастырях 27.07.2020, 17:480 Здесь русский дух: псковичей приглашают в Пушкинские Горы 26.07.2020, 19:110 Скончался старейший монах Псково-Печерской обители 25.07.2020, 18:310 Панихида о погибших от моровых поветрий пройдет у Анастасиевской часовни 1 августа
25.07.2020, 15:490 В Пскове и Печорах прошла встреча выпускников Сретенской духовной семинарии 25.07.2020, 14:460 Участники паломнической поездки по Ольгинским местам почтили память великой княгини 24.07.2020, 19:460 Под защитой Ольги: как отметили праздник покровительницы дома святой Троицы в Псковской епархии 24.07.2020, 14:490 Торжественный молебен в честь княгини Ольги прошел в Троицком соборе. ФОТО
24.07.2020, 14:180 Митрополит Тихон поздравил псковичей с Днем памяти святой княгини Ольги 24.07.2020, 10:010 Стартовала видеотрансляция божественной литургии в день святой Ольги 23.07.2020, 17:570 Началась видеотрансляция Всенощного бдения из Троицкого собора в праздник великой княгини Ольги 22.07.2020, 15:3613 Татьяна Навка посетила Псково-Печерский монастырь. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru