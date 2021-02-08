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Престольный праздник отметит Псково-Печерский монастырь 15 февраля



Фото: https://vk.com/ppmonastery

15 февраля в Псково-Печерском Успенском монастыре отметят престольный праздник - Сретение Господне.

Сретение - двунадесятый праздник, установленный в память того, как Младенец Господь, принесенный в Иерусалимский храм Девой Марией в сороковой день, был встречен праведным старцем Симеоном, которому Духом Святым было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя человечества.

«В храме Божьем встречается человек с Богом. Так было прежде, так будет продолжаться и во всю историю человечества. Но в храм человек войдет не ранее, чем почувствует рождение Бога в колыбели своего сердца. А Господь, пришедый спасти погибшее, стучится в наши души Сам, встречая нас на жизненном пути. И как важно нам не только встретить, но и узнать Его, чтобы открыть свое сердце навстречу "Владыке всяческих"» (архимандрит Иоанн (Крестьянкин).