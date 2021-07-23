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Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

В субботу, 28 августа, православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы посвящен событиям, связанным со смертью - успением - девы Марии. Он завершает Успенский пост и по строгости накладываемых на верующих ограничений сравним с Великим постом. Праздник принадлежит к двунадесятым праздникам, то есть к двенадцати важнейшим после Пасхи праздникам православия, и является непереходящим - каждый год он приходится на 28 августа.

На фото: празднование Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре в 2020 году.

Обстоятельства последних лет и дней жизни девы Марии не описаны в Евангелиях, и известны Церкви из Священного Предания (произведений святых отцов и учителей Церкви, канонов, житий святых и других источников вероучения, не относящихся к Священному Писанию), легенд и апокрифов.

Православные верят, что после распятия Христа Богородица поселилась недалеко от Елеонской горы в доме Иоанна Богослова. За три дня до смерти Богородице явился архангел Гавриил и сообщил о скором окончании ее земной жизни, вручив ей в знак этого пальмовую ветвь. После этого в Иерусалиме стали собираться верующие, в город вернулись апостолы, которые окружали деву Марию в последние часы ее земной жизни. Принять ее душу, согласно Преданию, явился сам Господь.

После Успения апостолы положили источавшее благоухание тело Богоматери в гроб и оставили в пещере, завалив вход в нее камнем. Гробница была устроена в Гефсимании, где находился Гроб Господень и были погребены родители Богородицы и ее муж Иосиф. На третий день после погребений апостол Фома, которого не было на погребении, вошел в пещеру с апостолами, чтобы проститься с девой Марией, но в пещере они увидели лишь пустой гроб и плащаницу. В тот же день она явилась ученикам Христа в сиянии и окружении ангелов, обратившись к ним: «Радуйтесь! - ибо я с вами во все дни».

Почитание Богородицы в богослужении и празднование связанных с ее жизнью праздников началось после Эфесского собора 431 года. Историки церкви считают, что праздник Успения появился только в VI веке при византийском императоре Маврикии (годы правления - 582-602), а до того в Константинополе отмечался как поместный. В Риме же праздник Dormitio Beatae Virginis был установлен при папе Сергии I (687-701).

Как гласят давние народные традиции, в этот день люди приносили в храм срезанные колосья и семена, чтобы освятить из святой водой. На поле оставляли лишь один небольшой снопик, перевязывали его лентой и проговаривали: «Дай Бог, чтобы на следующий год был щедрый урожай!»

Кроме того, начиная с 28 августа разрешается играть свадьбы и проводить обряд венчания.