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Рождественский концерт проведут в доме причта при храме святых Жен-Мироносиц в Пскове

Приходской рождественский концерт состоится в доме причта при храме святых Жен-Мироносиц в Пскове 9 января. Об этом сообщается в группе храма в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа храма святых Жен-Мироносиц в социальной сети «ВКонтакте»

«Дорогие братья и сестры! Рады сообщить, что через неделю состоится, пожалуй, первый за много лет приходской рождественский концерт с участием хора и духовенства нашего храма! Рождественские и богослужебные песнопения, старые и всеми любимые мелодии прозвучат в этот вечер в доме причта!» - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 16.00.