Церковь / События

На прежнем основании

Градостроительный совет несколько дней назад согласовал установку бронзового памятника патриарху Тихону у исторического здания Псковской духовной семинарии на улице Советской. Незадолго до этого митрополит Псковский и Порховский Матфей во время визита на ПЛН рассказал, что в возвращенном церкви здании откроют кадетский корпус. Вскоре на объект вышли рабочие. Они уже устраивают основание для памятника и готовятся заменить фронтон над входом на купол. Обозреватель Юлия Магера и фотокорреспондент Анна Тягунова отправились на место, чтобы узнать, как преобразится объект в самом центре города и кто станет его новыми обитателями.

Домой

Патриарх Тихон возвращается к своей альма матер. Современным псковичам здание на улице Советской, 21 больше известно как «ЕГФ», по названию естественно-географического факультета местного университета, еще недавно здесь находившегося. На протяжении без малого двух столетий, с послепетровских времен и до революции тут находилась духовная семинария, для которой комплекс и был построен.

Самая старая часть здания датируется 1777 годом, когда помещения отстраивали после пожара. Самый прославленный семинарист – уроженец Куньинского района Василий Беллавин, впоследствии взявший имя Тихон и ставший первым патриархом на восстановленном после революции престоле. Тут он учился в 1878-84 годах. В этом году 7 апреля исполнилось 100 лет со дня кончины святого, внесшего значительный вклад в историю Русской православной церкви. Так что в установке монумента есть и большое символическое значение.

Бронзовая скульптура высотой два с половиной метра уже доставлена в Псковскую область. Пока едет постамент из красного гранита, рабочие готовят для него основание. Установка намечена на первые числа августа.

У специалистов на градсовете, а затем и у горожан возник закономерный вопрос: почему святителя расположили спиной к городу? Ответ на него простой.

Фигура сидит на патриаршем престоле. У того, по канону, существует строгая ориентация в алтаре, восседающий на престоле обращен лицом на запад, то есть на стоящих перед алтарем прихожан. По этому канону бронзовая фигура и будет сидеть лицом к семинарии. К тому же, в проект заложено восстановление ограды вокруг зеленой зоны у входа в здание. Если удастся найти исторический фундамент, то кирпичные столбики с кованой решеткой между поставят прямо на него. И обновят озеленение.

Внутри и снаружи

Фасад, выходящий на улицу Советскую – не все здание, а только одна из «палочек» П-образной в плане постройки. Дальняя его часть – самое первое здание 1738 года постройки. В XIX веке параллельно ему был выстроен корпус вдоль улицы, вскоре третий корпус объединил две постройки воедино.

С 1918 года семинария перестала работать, помещения занял Морской отряд ОГПУ. Тогда же над входом исчезла главка. После войны восстановленное здание занял пединститут, и до 1960 года, когда построили главный корпус на площади Ленина, здание на улице Советской было единственным, где размещались учебные аудитории. Факультеты продолжали тут работу до недавнего времени. В 2009 году внутри вновь открылась церковь Трех Святителей.

О некогда духовном предназначении постройки сейчас напоминают разве что декоративные элементы на главном фасаде в виде пальмовых ветвей – вечнозеленого символа победы над смертью. Лепнину сейчас внимательно изучают реставраторы. Задача – максимально сохранить оригинал, восполнить утраты. То же самое относится к штукатурному слою. В прошлый раз его обновляли сразу после войны при участии пленных немцев. Старую штукатурку, еще дореволюционную, перемалывали, добавляли к ней свежий цемент и возвращали на стены. Сейчас рабочие снимают бухтящую штукатурку, так специалисты называют отслоения, неплотно прилегающие к стене. С тыльной стороны здание пришлось очистить целиком.

В раскрытой кирпичной кладке тоже одни неприятные сюрпризы. По всему объему требуется удаление разрушенного кирпича, замена его на новый. Раскопали фундамент – а он без гидроизоляции. Свои функции уже перестала выполнять защитная укрепляющая кладка, сложенная по периметру восемьдесят лет назад. Теперь она вся дырявая, а из дыр проглядывают остатки рубероида.

Реставрацию здания можно тоже назвать победой над смертью, которая неминуемо грозила бы историческому памятнику без приложения усилий по его спасению.

Внешний вид постройки полностью приведут в соответствие с историческим обликом. Над входом исчезнет треугольный фронтон советского времени. Его место займет восьмерик, на который встанет купол под крестом, как это было когда-то. Специалисты рассчитывают завершить кровельные работы предстоящей осенью. Как раз сейчас, пока идет теплый сезон, основной упор делается на наружные работы.

Возвращение

После реставрации здание продолжит выполнять просветительскую функцию. Но семинарии здесь не будет – тут разместится кадетский корпус, где военное воспитание будет сочетаться с православным. Посвятят его, конечно, самому известному ученику, вышедшему из этих стен, рабочее название нового учреждения – Православный Свято-Тихоновский кадетский корпус.

«Митрополит Матфей принимает в его создании самое активное участие. Это его детище, владыка все держит на контроле», - говорит Владимир Васильев, помощник митрополита Псковского и Порховского по строительству.

Владимир Васильев.

В кадеты наберут 200 человек, по 40 на каждый из пяти годов обучения. Принимать станут со всей страны. В приоритете на зачисление – дети участников СВО. Можно сказать, что кадетский корпус откроется в Пскове впервые после революции. Такое учебное заведение существовало некогда в здании, где теперь находится областное правительство. Закрылся корпус в том же 1918 году, что и семинария. Сейчас существуют отдельные кадетские классы в лицее «Развитие» и в гимназии №29. А на улице Советской будет полноценное учебное заведение такого типа.

Следы послевоенного восстановления.

В классы кадеты будут подниматься по исторической гранитной лестнице с коваными перилами. Учебная часть разместится в более новой части здания, стоящей вдоль улицы Советской. В глубине – спальни и прочие бытовые помещения. Внутри буквы «П» – плац.

Задний двор будет стыковаться с бывшим подворьем Псково-Печерского монастыря и жилым комплексом на месте бывшей ТЭЦ.

Первые ученики должны сесть за парты в сентябре следующего года.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой