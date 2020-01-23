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Церковь / Партнеры и проекты

«Будьте не мертвые, а живые души»: в Воскресной школе храма Жен мироносиц прошла открытая лекция по истории русской литературы

26.01.2020 13:48|ПсковКомментариев: 0

Фото: Марина Фурманова

Давно я не видела таких книг - пухлых, с корешком, чуть скошенным влево от частого чтения, со множеством закладок - розовых, голубых клеющихся листочков с пометками четким округлым почерком. Именно так нас когда-то учила читать книги педагог по литературе. Так до сих пор выглядит мой школьный томик  «Войны и мира». А тут - «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя. Произведение сложнейшее, по сути - обращение великого писателя с «проповедью и исповедью ко всей России», как определяет его профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор филологических наук Владимир Воропаев.

Книга духа

Книга эта принадлежит преподавателю воскресной школы церкви святых Жен Мироносиц выпускницы филфака ПсковГУ Анастасии Ивановой, которая с октября прошлого года по благословению настоятеля храма иерея Александра Николаева приступила к чтению лекций на тему «Православие в русской литературе». Прийти на встречу может любой желающий, лекции проходят совершенно бесплатно каждую субботу в 16.45.

В небольшой аудитории - стол преподавателя, доска (на ней до сих пор висит прикрепленная магнитами Крещенская икона - осталась после занятия с детьми), пианино и несколько рядов парт. Здесь очень тихо, разве что тиканье часов напоминает о времени да постепенно меркнущий за окном свет. Мы рассаживаемся за парты - восемь взрослых людей на лекции по литературе посреди шумного спешащего за покупками, развлечениями и новыми впечатлениями субботнего города.

Мы слушаем о том, почему Гоголь решил издать «Выбранные места», как отразилось его мировосприятие в композиции текста, как восприняла книгу критика. Но самое интересное - впереди: анализ некоторых из наиболее значимых гоголевских писем, в которых он раскрывается как писатель, как гражданин и патриот, как православный философ.

Звучат цитаты из писем - это совершенно незнакомый нам голос, в котором, тем не менее, прорываются интонации человека, изобразившего «всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь». Да, и «Вечера на хуторе близ Диканьки», и «Выбранные места» - это все он, птица-Гоголь, разноуровневый, но равновеликий. Ведь Слово для Гоголя в любой период его творчества - это естество духовной жизни. Этим мнением он близок многим русским литераторам - Державину, Ломоносову, Пушкину, исходя из первой строки Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Поэтому Гоголь уверен в том, что писательский путь - это подвижничество, призвание и огромная ответственность, поэтому он сжигает второй том «Мертвых душ», поэтому он издает свою переписку, особым образом ее компонуя, и отдаляется от мирского, вызывая всеобщее непонимание и насмешки.

Неожиданно современно прозвучали на лекции строки Гоголя из письма, озаглавленного им «Нужно любить Россию». «Если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей, - пишет Гоголь. - Не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете, последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей нынешней, бездейственной и праздной жизни».

Он уверен, что именно Россия выполняет особую духовную миссию, сохраняя практику истинного покаяния, свойственную православию в отличие от католицизма (неслучайно, как считает Гоголь, в нашей стране настолько большое значение придается не Рождеству, а празднику Пасхи - Возрождению, которому предшествует Великий пост и Прощеный день).

Фото: «Империя»

Наряду с концептуальными моментами «Выбранных мест» лектор уделила внимание и литературным особенностям этой книги, обратив внимание слушателей на ряд наиболее ярких образов (в частности, образ лестницы, который в творчестве Гоголя восходит к его любимой книге - «Лествице» Иоанна Синайского) и рассказав о специфике самого жанра этого необычного произведения - повествования в письмах, предполагающих предельную личностность, откровенность, исповедальность автора.

Шаг к росту

После лекции я задерживаюсь на минуту, чтобы поговорить с Анастасией - мне хочется понять, как эта миловидная спокойная, очень сдержанная девушка смогла поднять глубинные пласты в гоголевском тексте, мало кому известном и, что греха таить, мало кому интересном. Между тем, «Мертвые души» после услышанных наконец-то «Выбранных мест из переписки» уже не могут быть прежними, читанными в школе, в вузе или пару лет назад, в попытке осмыслить, «что же будет с Родиной и с нами».

«В прошлом году зимой у меня появилась идея рассмотреть русскую литературу с точки зрения православия, - рассказывает Анастасия. - Я закончила филологический факультет, работала в школе учителем, закончила аспирантуру. У нас был курс, посвященный осмыслению православия в русской литературе, лекций было мало, но мне эта тема была очень интересна. Тема моей работы в аспирантуре была связана с соцреализмом, и я почему-то даже в этом направлении увидела православие».

После ухода из школы девушка стала преподавать в младшей и старшей группах воскресной школы, а спустя какое-то время обратилась к настоятелю храма Жен Мироносиц с идеей о лекциях для взрослых прихожан.

На вводной лекции говорили о древнерусской литературе - без нее никуда. А затем - о Державине, Крылове, Ломоносове, Пушкине, Лермонтове, Гоголе. На очереди - православная лирика поэтов XIX века (жанр молитвы), частично - Достоевский, литература XX века, затем - некоторые произведения века нынешнего: «Лавр» Водолазкина и «Первое второе пришествие» Слаповского. 

Лекции Анастасия читает как настоящий артист - вне зависимости от погоды и количества слушателей. За все время встреча отменялась лишь единожды, и то по уважительной причине. 25 января на лекцию по «Выбранным местам» пришло восемь человек: внимательно слушали, делали пометки, по глазам было видно: аудитория вдумчивая, серьезная.

Лекции Анастасия разрабатывает сама. Помогает и филологическое образование, полученное в университете, и статьи современных литературоведов, и материалы сайта православие.ру. А еще - учеба в Московской духовной академии.

«Мне нравится. Это интересно, - говорит она. - Тем более сейчас так сложилась судьба, что я стала слушателем Московской духовной академии - мне это очень помогает. Я учусь на 1 курсе. Как поступила? Я могу сказать только, что это промысел Божий - больше ничего. Я вообще никуда не собиралась идти учиться, у меня уже есть два высших образования. И вот совершенно неожиданно вижу в интернете: «10 дней у преподобного». Открываю, а там написано, что отдел дополнительного образования Московской духовной академии набирает на краткосрочные и долгосрочные курсы. 10 дней вы живете в лавре в Сергиевом Посаде. Наш настоятель благословил меня на поступление. Я очень рада, что я там. Эти ощущения ни с чем не сравнимы. Там преподаватели известные, умнейшие, многих мы ежедневно видим на канале «Спас». Это шаг к росту. Занятия помогают в лекциях и наоборот. Все сопряжено и взаимосвязано. Через православие в русской литературе можно найти ответы на вопросы, которые задаются на занятиях в академии. Одно другому очень помогает».

Она верит, что и ее лекции очень помогают псковским слушателям. «С помощью русской литературы можно для себя понять и Евангелие, и Ветхий завет, понять, что такое духовная жизнь, - объясняет она. - У нас была встреча встреча с иеромонахом Геннадием (Войтишко), и он сказал: «Задавайте себе каждую неделю вопрос: «Какие у меня отношения с Богом?». Если вы не можете ответить на этот вопрос, значит, у вас отношений с Богом нет никаких. И когда вы сможете сформулировать ответ, значит, у вас началась духовная жизнь». Может быть, этот курс кого-то сподвигнет на то, чтобы возник этот самый вопрос. Ведь мы говорим о русских писателях и поэтах, известных всему миру: они же как-то пришли к Богу, у них же есть какие-то отношения с Богом. Может, кто-то поставит себя на их место».

***

Лекции на тему «Православие в русской литературе» продолжатся при храме Жен Мироносиц до конца апреля. Анастасия рассказывает о своих планах: в следующем году встречи могут продолжиться, но уже на материале творчества христианских писателей зарубежья - в сопоставлении с опытом русской литературы.

Я искренне благодарю ее за лекцию и выхожу из тихой опустевшей аудитории прямо в колокольный звон: храм готовится к вечерней службе. И у меня все не выходят из головы слова Гоголя, которыми завершилась лекция: «Будьте не мертвые, а живые души».

ПС: Информацию о тематике лекций и времени их проведения можно найти в группе храма Жен Мироносиц во ВКонтакте - https://vk.com/club62230046

Елена Никитина

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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