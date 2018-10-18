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Выпуском необычного словаря отметила свой юбилей экспериментальная лаборатория учебной лексикографии ПсковГУ

22.10.2018 08:30|ПсковКомментариев: 0

Десятилетний юбилей отмечает экспериментальная лаборатория учебной лексикографии ПсковГУ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, за годы существования лабораторией было выпущено более 40 словарей, составленных студентами и преподавателями кафедры теории и методики гуманитарного образования ПсковГУ.

Круглая дата совпала с выпуском очередного необычного словаря, созданного в рамках работы лаборатории. Книга Татьяны Никитиной и Елены Рогалевой «Сами с усами» - это веселый рассказ об истории русских фразеологизмов, который будет интересен и взрослым, и в особенности детям. Словарь выпущен ИД Мещерякова и является своеобразным продолжением книги «Ума палата».

«Инструкции оригами, правила игр, много любопытных фактов, докучные сказки, рэп, математические фокусы, упражнения для роста, даже рецепты быстрых перекусов, чтобы «заморить червячка»! Просто кладезь полезной информации, а не книга. Очень советую. Нестандартный формат объяснения вроде бы скучного материала»; «Хочу выразить своё восхищение книгой «Сами с усами»! Веселые авторы веселым читателям сразу же задают нужный тон - о чём будут говорить и в какой форме -слова знакомые, стоят рядом, смысл уже совсем удивительный. Оказывается, что фразеологизмы - это так интересно! Да еще и распутывать эти загадки можно с людьми различных профессий!» - вот лишь часть отзывов о новой книге псковских авторов.

Продуктивность Экспериментальной лаборатории учебной лексикографии ПсковГУ обеспечивается во многом благодаря грантовой поддержке. В настоящее время при финансировании Российского Фонда фундаментальных исследований разрабатываются краеведческие словари (проект 17-16-60001-ОГН), а совместно с СПбГУ создается лексикографическая база данных народной фразеологии, которая объединит 150 тысяч русских поговорок (проект №17-18-01062, поддержанный Российским научным Фондом).

Теги: #ПсковГУ #словарь #татьяна никитина #елена рогалева #лексикография
Источник: Псковская Лента Новостей
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