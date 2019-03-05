Псковичей приглашают на Неделю детской и юношеской книги

Например, 21 и 22 марта состоятся встречи в писателями Мариной Дороченковой и Анной Кравчук - это уникальные писатели-биологи, исследователи, ученые, музейные педагоги. Писательский дуэт соавторов из Смоленска, это авторы, которые избрали главной темой своего творчества заботу о природе.

В рамках Недели состоятся традиционные VIII Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения. Тема: «Любятово на ладони» - презентация маршрутов познавательных экскурсий». Пройдет открытие выставки рисунков «Псков и его окрестности глазами юных туристов» - по итогам конкурса #Всевпсков. Презентация книги псковской писательницы Людмилы Тишаевой «В школе весело учиться».