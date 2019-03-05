Культура

В Пскове начались ремонтно-реставрационные работы по проекту «Музейный квартал»

В Пскове начались ремонтно-реставрационные работы по проекту «Музейный квартал». Его историческим центром стал наиболее известный памятник самобытного гражданского псковского зодчества XVII в. - Поганкины палаты.

В проект вошли еще два памятника: здание бывшей художественно-промышленной школы им. Н.Ф. Фан-дер-Флита (1913 г.) и Дом Ксендза (XVII в.). Об этом сообщается на сайте музея.

Главная цель - создание единой зоны музейно-туристического обслуживания, которая позволит использовать дополнительные площади для развертывания выставок и экспозиций на уже действующих музейных объектах, проводить интерактивные мероприятия и обучающие семинары.

Заказчиком работ выступил Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.

В 2013-2016 годах силами ООО «Проектное Бюро «Новый город» проводились разработка и согласование научно-проектной документации по реставрации с приспособлением объектов культурного наследия.

В мае 2016 года концепция проекта «Реставрация и приспособление объектов Музейного квартала» была одобрена научно-методическим и экспертным советом при государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия.

В 2017 году был проведен конкурс, а в октябре 2018 года заключен контракт с ОАО «Ренессанс – Реставрация» на выполнение ремонтно-реставрационных работ.

На всех трех объектах будут выполнены комплексные ремонтно-реставрационные работы с восстановлением первоначального облика, предусмотрено благоустройство прилегающей территории с применением различных видов покрытия. Также будут созданы комфортные условия для посещения музейного комплекса маломобильными группами населения.

В раскопе со стороны улицы Некрасова, где сейчас ведутся археологические работы, нашли мозаичную кружку из венецианского стекла, частично покрытую позолотой. Возможно, эта уникальная находка принадлежала главе семьи – Сергею Поганкину. Как рассказала директор АНО «Псковский археологический центр» Марина Кулакова, сейчас с предметом старины работают реставраторы, а затем кружку представят в экспозиции археологического центра.