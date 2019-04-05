Культура

В «Михайловском» обновили «зеленую беседку», устроенную в парке еще в XVIII веке

В парке Михайловского, в Государственном Пушкинском заповеднике, сегодня, 13 апреля, завершили основные работы по ремонту исторической «зеленой беседки» в конце «Аллеи Керн». Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей главный хранитель лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик, этот участок усадебного «сада» в свое время - в ходе ремонтно-восстановительных работ в преддверии 200-летия со дня рождения Пушкина, в 1998-1999 годы - был воссоздан в соответствии с планом XVIII века. Работы велись по проекту Валентины Агальцовой, выдающегося ландшафтного архитектора, крупнейшего специалиста по возрождению старинных парков русских дворянских усадеб, впоследствии - лауреата Государственной премии Российской Федерации за восстановление парков музея-заповедника «Михайловское».

Сейчас шестиугольная площадка-беседка заново обсажена «живой стеной» бересклета. Ее уголки дополнительно «оттенены» барвинком - вечнозеленым, стелющимся растением, отличающимся морозоустойчивостью и живучестью.

Такие «парковые затеи» - «зеленые залы», «зеленые беседки», «зеленые кабинеты» - были характерной чертой регулярных парков и садов в русских дворянских усадьбах допушкинского и пушкинского времени, отметила Галина Пиврик. Разные элементы такой «зеленой архитектуры» есть и в мемориальных усадьбах «Петровское» и «Тригорское».