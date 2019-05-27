Стало известно расписание органных концертов в Печорах на июнь. Данная информация опубликована в группе «Органные концерты в Печорах» ВКонтакте.
8 июня в 17:00 - церковный хор эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Иоанна г. Хаапсалу под руководством Лии Салумяэ.
Органная академия в Печорах:
27 июня - мастер-классы доцента Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Алексея Шмитова
28 июня в 18:30 - гала-концерт молодых органистов России - участников Органной академии в Печорах
29 июня в 16:00 – выступление Алексея Шмитова (орган, Москва)
30 июня в 16:00 – выступление Гуны Кисе и Ларисы Цветковой (орган, Латвия)