Культура

Двух Хельг выбрали на фестивале в Выбутах

Конкурс на титул Хельги состоялся сегодня, 13 июля, в рамках фестиваля военно-исторической реконструкции в Выбутах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня на фестивале выбирали две Хельги - один титул присваивали реконструкторы, другой - зрители и гости фестиваля. Любая девушка могла принять участие в конкурсе.

Всего 16 участниц поборолись за объявленные титулы: 6 участниц — от реконструкторов, и 10 участниц — от гостей праздника.

По словам организаторов, для победы в конкурсе на титул Хельги необходимо обладать харизмой, быть креативным, а также уметь подать себя. Каждая участница из числа реконструкторов подготовила презентацию своего костюма, рассказала об украшениях, что они символизируют. Здесь были представлены костюмы и представительниц высшего сословия, и простых горожанок. Все костюмы ручной работы, сшиты специально для фестиваля «Хельга». Также участницам было предложено ответить на вопрос «Что бы вы сделали, если бы были Ольгой», и представить творческий номер.

Признание реконструкторов и титул Хельги, а также главный приз от Псковской Ленты Новостей получила Татиана Тарлакова из Петербурга. Девушка представляет клубы исторической реконструкции «Серебряный вепрь» и «Соболий Яр» и является менеджером по внешней политике.

«Мне очень хотелось победить, это безумно приятно, хотелось стать хельгой юбилейного фестиваля», - поделилась с корреспондентом ПЛН своими впечатлениями девушка.

Среди гостей за звание Хельги поборолись юные зрительницы. Гости фестиваля присвоили титул Хельги Аделине Гейдт из Архангельской области.