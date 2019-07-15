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Культура

Бескопромиссные и яркие: знакомимся с участниками гала-концерта фестиваля «Добрый рок-2019»

15.07.2019 20:10|ПсковКомментариев: 0

В течение двух дней - 27 и 28 июля - в Пскове будет проходить гала-концерт VII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок». В мероприятии примут участие более 25 коллективов из России и стран ближнего зарубежья. Сегодня начинаем знакомиться с группами, которые выступят для псковичей и гостей города.

«Режим Ожидания»

«Режим ожидания» - это панк-рок из «культурной столицы» с элементами пост-рока и тяжелых рифов. На счету группы два EP, один клип, множество выступлений в различных клубах Петербурга и два тура по городам России.

Стремительность и честность, бескомпромиссность и драйв настоящего, живого hard'а - все это трио из северной столицы.

«Мегаватты»

Группа «Мегаватты» – детище творческого тандема Владислава Чернацкого-старшего и Владислава Чернацкого-младшего. Лауреаты фестиваля Emergenza 2017. Премия Double first 2017 - самым юным рок-музыкантам Петербурга. Гран-при Рок-волна 2018.

«Смесь молодости и опыта, то самое, что дает связь поколений. Это очень необычно! Так никто не делает. Но, это работает! Это дает шанс не потеряться во времени!» - говорит о них лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий.

«Dругой Ветер»

«Dругой Ветер» /»Другой Ветер»/ - современная альтернативная рок-группа, основанная в городе Петергоф и ведущая активную концертную деятельность. На счету коллектива - несколько студийных альбомов, ротация на «Нашем Радио», участие в фестивалях «Нашествие», «Окна Открой», «Улетай», «Соседний мир», «Алые Паруса» и др.

М.Т.М.

Группа М.Т.М. - одна из самых представительных и ярких рок-групп Беларуси. Возникнув в 2013 году, уже через пару лет группа представила широкой публике качественный полноформатный альбом, завоевав преданную публику не только в Республике Беларусь, но и в России.

Неповторимое музыкальное звучание, оригинальные стилистические идеи, глубокий смысл текстов и завораживающая атмосфера концертных выступлений делают группу ярким явлением в современной рок-музыке.

Группа регулярно гастролирует по городам России и Беларуси, выступала на «Доброфесте», «Звукоморье», «Роко-мото» и других крупных фестивалях, где обзавелась множеством поклонников и фанатов, была отмечена музыкантами и критиками, как «честный и качественный рок».

Добавим, что концерт состоится у Троицкого моста (Красная площадь). В настоящее время объявлен сбор заявок на участие в мероприятии не только музыкантов, но также волонтеров, фото- и видеографов, мастеров ручной работы, социальных предпринимателей.

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Теги: #Добрый рок #концерт
Источник: Псковская Лента Новостей
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