Культура

Вечер, посвященный юбилею поэта Александра Себежанина, прошел в Пскове

30 января в библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева состоялся вечер поэзии «Так бывает... и нет в том чуда», посвященный юбилею Александра Себежанина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, Александр Себежанин - член Союза писателей России, участник более 30 сборников стихов, изданных в разных городах России и за рубежом, автор трех авторских сборников стихов: «Так бывает, и нет в том чуда» (2003), «Нежность сердца» (2011) и «В каждом с_LOVE» (2015), номинант и финалист многочисленных литературных российских премий, лауреат второго ежегодного Международного конкурса лирико-патриотической поэзии им. И. Григорьева «Ничего душе не надо, кроме родины и неба» (2015), лауреат международного поэтического конкурса в Польше «Мир без войн, нацизма и насилия» (2017), занял Второе место в международном конкурсе «Цветочные игры Бёрна» во Франции (2017).

На вечере поэт рассказал о своем творчестве, прочитал лирические стихотворения (а лирика у Александра Себежанина разножанровая - философская, пейзажная, гражданская, любовная). А еще поэт нашел себя в стиле японской поэзии - танка и хокку. Гости вечера с большим интересом слушали поэта.

Александр Себежанин исполнил стихотворения «Этот мир для меня предназначен», «Родина», «Журавли», «Хлеб», «Себежский край», «Речушка Веть», «Родина», «Избушка детства», посвященное бабушке поэта Марии Филипповне и многие другие. В презентованном сборнике «Сейчастье» стихотворения поэта представлены в символическом порядке, где названия глав дублируют содержание текста.

Поэт исполнил под гитару песни «В россыпях июля», «Звезды в небе словно многоточья», «Занавескою звезд ночь украсит окно» и «Настоялась на рябине нынче осень», а все присутствующие имели возможность взять у поэтов автографы и приобрести поэтические сборники поэтов.

Поздравить поэта пришли его родственники, друзья и поклонники его поэзии, в том числе хранитель Литературного музея из Псковской писательской организации Наталья Лаврецова, поэт-прозаик Валентина Алексеева и поэт Анатолий Москалинский.