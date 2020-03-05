Культура

Около 120 млн рублей потребуется на реставрацию пяти псковских храмов из списка ЮНЕСКО

Власти Псковской области ожидают от Минкультуры РФ решения о финансировании реставрации пяти храмов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на управление информационной политики региональной администрации.

«Выбраны пять приоритетных объектов, в отношении которых в 2019 году регионом совместно с Псковской епархией и ГБУК "Псково-Изборский объединенный музей-заповедник" были поданы заявки в министерство культуры РФ на финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия из федерального бюджета на 2020 год в рамках государственной программы РФ "Развитие культуры и туризма" 2013-2020 годы"», - говорится в ответе управления на запрос «Интерфакса».

Так, больше всего средств требуется на реставрацию церкви Косьмы и Дамиана с Примостья XV - XVII веков - 79,3 млн рублей. На восстановление Преображенского собора XII века - 12,7 млн рублей. Церковь Михаила Архангела с колокольней XIV века планируется отреставрировать за 12,3 млн рублей.

На разработку проектной документации по реставрации и ремонт крыши собора Иоанна Предтечи Ивановского монастыря 1240 года потребуется 6,8 млн рублей. На корректировку проектной документации на реставрацию собора Рождества Богородицы XVI века необходимо 6,3 млн рублей.

Всего на реставрацию этих объектов потребуется 117,4 млн рублей.

«Заявки находятся на рассмотрении в министерстве культуры РФ. Сроки проведения работ по сохранению объектов культурного наследия определяются государственными контрактами», - добавили в управлении.

Как сообщалось, в июле 2019 года десять церквей Псковской школы архитектуры были включены в список Всемирного наследия: Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор, Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы, Церковь Михаила Архангела с колокольней, Церковь Покрова от Пролома, Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда, Церковь Георгия со Взвоза, Церковь Богоявления со звонницей, Церковь Николы с Усохи и Церковь Василия на Горке.