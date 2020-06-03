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Культура

Георгий Василевич принимает участие во встрече Владимира Путина с деятелями культуры

06.06.2020 15:43|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, в день рождения А.С. Пушкина и в День русского языка Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с деятелями культуры. В работе этого форума, который еще продолжается, принимает участие директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Фото с сайта kremlin.ru

В начале online-конференции, сообщает сайт Кремля, Путин обратился к своим собеседникам с поздравлением: «Очень рад всех вас приветствовать в день рождения нашего великого поэта и поздравить с Пушкинским днем и Днем русского языка. Сегодня мы отмечаем два государственных праздника, которые тесно, неразрывно связаны - и по смыслу, и по своей сути, и по значимости тоже, конечно».

«Александр Сергеевич Пушкин - это не только достояние русской и мировой культуры. Он признан – вы это знаете лучше, чем кто-либо другой – основоположником современного русского языка, государственного языка нашей страны, Российской Федерации. День русского языка имеет еще и статус международного праздника, так как русский - один из официальных языков Организации Объединённых Наций», - подчеркнул Президент Российской Федерации и особо отметил, что «…для нашей страны русский язык - много больше, чем просто средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте».

В своем приветствии Владимир Путин отметил также, что «…прошедшие месяцы вновь показали, насколько жизнеспособна и открыта к обществу наша российская культура. Несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали всё возможное, чтобы поддержать людей, отметил президент: «Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной, нормальной жизни. Идёт доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нём и вопросы деятельности учреждений культуры». Нынешняя встреча, как и ряд других, организована, чтобы в прямом контакте с представителями профессионального сообщества, обозначить наиболее важные проблемы, вставшие сейчас перед отраслью, и наметить первоочередные задачи для возвращения страны к нормальной жизни.

Директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич выступил на видеоконференции, которую проводит глава государства, с большим сообщением, где изложил своё видение сегодняшнего и завтрашнего дня музейной отрасли в целом и вверенного ему Пушкинского Заповедника в частности, он говорил и о роли пушкинского русского языка в деле объединения людей.

Трансляцию встречи Президента Российской Федерации с деятелями отечественной культуры ведет канал «Россия-24».

Напомним, что день рождения А.С. Пушкина и в День русского языка сегодня широко отмечают в Псковской области. При этом, из-за сложной эпидемиологической ситуации впервые Пушкинский праздник поэзии проходит в цифровом формате.

 

Теги: #пушкинский заповедник #Пушкин
Источник: Псковская Лента Новостей
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