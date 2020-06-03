Культура

11-й Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» перенесен на 2021 год

11-й Фестиваль исторической реконструкции «Хельга», который проходит на родине княгини Ольги в Выбутах, перенесен на 2021 год. Об этом сообщил организатор фестиваля Василий Мизгирев в видеообращении, которое опубликовал в сообществе фестиваля «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, непростая ситуация сложилась в стране. Мы долго думали, как нам быть — проводить фестиваль или не проводить, а если проводить, то как... Наш фестиваль — это живое общение со зрителями. Можно было бы провести его онлайн, но я не сторонник этого формата», - отметил организатор фестиваля.

«Я привык общаться напрямую со зрителями, видеть их глаза. Мне это доставляло большую радость... А в режиме онлайн что-то показывать и рассказывать... Рано или поздно мы, может, к этому придем, но сейчас мы к этому не готовы. Чтоб не делать все как попало, мы приняли решение сделать фестиваль качественно тогда, когда его разрешат», - добавил Василий Мизгирев.

Переносить «Хельгу» на 1 - 2 месяца, если смягчат ограничения по коронавирусу, он считает некорректным по отношению к другим реконструкторам, которые на это время уже запланировали участие в других фестивалях исторической реконструкции.

«Поэтому будет логично перенести фестиваль «Хельга» на следующий год. В 2020 году фестиваль отменяется, встретимся в 2021 году», - сообщил Василий Мизгирев.

Добавим, в сообществе фестиваля уже указана новая дата его проведения - со 2 по 4 июля 2021 года.