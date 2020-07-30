Культура

Стал известен срок окончания ремонта в Гельдтовой бане

Срок окончания ремонтно-реставрационных работ в Гельдтовой бане - 21 декабря 2021 года. Об этом сообщил и.о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в программе «Гайд-парк» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам чиновника, проектная документация была разработана Псковским филиалом АО «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» в 2016 году, нынешнее состояние объекта не сильно отличается от того времени. Проект был согласован с комитетом, основное его направление с учетом аварийного состояния в целом здания, его исторических конструктов заключается в восстановлении конструктивной прочности самого здания и приспособления его для длительной эксплуатации. При этом перед пользователем поставлена задача сохранения функции общественной бани.

И.о.председателя комитета заверил, что здание сносить никто не собирается. В мае 2020 года было выдано разрешение на ремонтно-реставрационные работы с приспособлением памятника для современного использования строительной компании «Эвелин». Авторский надзор осуществляет институт «Псковгражданпроект», технический надзор - ООО «Эгле».

«Если мы говорим о конструктиве и о том, что здание должно быть рассчитано на длительную эксплуатацию, работы, которые ведутся, должны проходить под очень серьезным контролем, - подчеркнул Вадим Нэдик. - И то воздействие, которое оказывают вновь выполняемые работы на грунты, на старые конструкции должно внимательно отслеживаться».