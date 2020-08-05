Культура

Валентин Курбатов: Сейчас мы уже не псковичи, а как бы играем псковичей

Писатель и литературный критик Валентин Курбатов, получивший в этом году государственную премию, станет одним из героев фильма о Псковщине, который в эти дни снимает телеканал «Спас».

«Почему мы стали такие легкомысленные? Потому что измельчился, растлился наш язык, он стал легковесным. Раньше в одном глаголе утонуть можно было... Сейчас мы уже не псковичи, а как бы играем псковичей. Слишком уж мы забегались по чужим поручениям. Русскому человеку и правда давно пора вернуться домой», - сказанные перед камерой слова Валентина Курбатова приводит на своих страницах в соцсетях Псковский музей, помогающий со съемками.

Рабочее название будущего фильма - «Псковский рубеж: четыре времени Печерской обители». Съемочную группу возглавляет Борис Костенко. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, большое внимание в фильме будет уделено съёмкам природы и исторических доминант.

«Такая работа требует длительных экспедиций и натурных съёмок в природных условиях, соответствующих описываемым событиям и историческим реалиям по времени года, - подчеркнули в музее. - Циклично и безусловно сменяющие друг друга времена года в своих мощных, неспешных и ярких красках псковской земли с одной стороны, и несколько грандиозных и эпохальных пластов русской истории: Древняя Русь, Российская Империя, Советская Россия и современная Российская Федерация, с другой стороны - вот два временных и мировоззренческих ракурса, которые и будут показаны в фильме».

Съемки в Пскове продолжатся осенью и зимой. Выход фильма на телеканале «Спас» запланирован в 2021 году.