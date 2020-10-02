Опыт сохранения псковских памятников ЮНЕСКО будет рассмотрен на научной конференции

Три квартиры выделили власти Пскова молодым педагогам

Анастасия Повторейко рассказала о первом рабочем дне новой инфекционной больницы

Ветеран попросил депутата Госдумы помочь с восстановлением железной дороги Гдов - Полоцк

Почти 2 млн рублей направили на капремонт Воронцовской школы в Островском районе