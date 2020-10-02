Опыт сохранения псковских памятников ЮНЕСКО будет рассмотрен на научной конференции

23 октября в конференц-зале «Двор Подзноева» состоится VI научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий».
Организатор мероприятия - комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с Научно-производственным центром по охране и использованию памятников культуры и истории.
В рамках конференции для обсуждения предлагаются темы:
- Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО: опыт сохранения и управления, перспективы развития.
- Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО глазами экскурсоводов и туристов.
- Псковская архитектурная школа зодчества.