Требования к разработчикам проектов зон охраны ОКН планируют ужесточить

Сформировать федеральный государственный реестр добросовестных исполнителей работ по разработке зон охраны объектов культурного наследия и сделать эту деятельность лицензируемой предложили члены постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, предложение было озвучено на заседании в Сортавале под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко. Инициатором парламентского обсуждения этих вопросов выступило Законодательное Собрание Республики Карелия.
В дискуссии с участием представителей исполнительной власти и профессионального сообщества речь шла о сохранении и развитии исторических поселений как «комплексных объектов наследия». По мнению региональных парламентариев, на сегодняшний день очевидно, что сохранение единичных памятников без учета исторического, природного и градостроительного окружения не позволяет в полной мере раскрыть их историко-культурную ценность. Помимо непосредственно сохранения объекта изначально необходимо учитывать особенности его эксплуатации и эффективного использования.
Одним из основных механизмов решения задач по сохранности памятников является разработка и утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия, границ территории исторического поселения и требований к градостроительным регламентам в указанных границах. Именно эти документы являются основополагающими для разработки схем территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований.
Требования к определению физических и юридических лиц, которые могут привлекаться в качестве исполнителей работ по разработке проекта зон охраны, на законодательном уровне также не закреплены.
Все эти факторы приводят к тому, что подготовленная документация зачастую не только не позволяет в полном объеме обеспечить охрану объектов культурного наследия, но и грамотно планировать в дальнейшем перспективное развитие муниципалитетов.
На вопрос депутата ответила участвующая в заседании главный архитектор проектной компании из Вологды Наталья Пьянкова: «Вопрос о лицензировании возник, потому что очень много недобросовестных разработчиков, и, к сожалению, в большинстве регионов есть проблема вынужденного расторжения контрактов. В итоге и время упущено, и документы не разработаны или выполнены настолько некачественно, что использовать их нельзя».
«Разработка проекта зон охраны – очень сложная работа, и организации, которые приступают к ее выполнению, должны обладать серьезной квалификацией и опытом», - поддержала коллегу руководитель органа исполнительной власти по охране памятников Юлия Алипова. – И, конечно, регионы должны располагать информацией о разработчиках, способных качественно выполнить такую работу».
Исправить существующее положение дел могло бы создание федерального государственного реестра добросовестных исполнителей работ по разработке зон охраны объектов культурного наследия. Это предложение наряду с включением разработки проекта зон охраны в перечень лицензируемых работ и требованием об аттестации специалистов содержится в подготовленном депутатами обращении в Правительство РФ. Окончательное решение о поддержке озвученных инициатив будет принято законодателями Северо-Запада в ноябре на конференции в Новгороде.