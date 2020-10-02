Культура

В псковской библиотеке откроется выставка «Время каникул»

16 октября Центральная городская библиотека приглашает на открытие первой персональной выставки Марии Крючковой «Время каникул». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В экспозиции будет представлено 20 живописных работ, созданных во время студенческих каникул.

«Детская школа искусств в Пскове - это начало моего пути. Мое детство прошло в этой школе. Я бежала туда с удовольствием и ждала время, чтобы снова рисовать. Там было весело и интересно. Там были любимые учителя, которые учили не только рисовать, но и наблюдать», - вспоминает художник.

Сегодня Марию Крючкову уже достаточно хорошо знают в художественном сообществе Пскова и Петербурга. Выпускница Академии художеств имени Репина, она активно принимает участие на выставках молодых художников, участвует в конкурсах и акциях, направленных на развитие культурного множества.

Открытие выставки 16 октября в 15.00. Выставка продлится до 15 ноября.