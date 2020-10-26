Культура

60-летие со дня основания Псковского музыкального училища отметят без зрителей

Концерт в честь 60-летия со дня основания Псковского областного музыкального училища пройдет без зрителей. Его можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском колледже искусств, в настоящее время проходят репетиции концерта. В программе примут участие солисты колледжа, а также академический хор и оркестр русских народных инструментов. Прозвучит музыка отечественных и зарубежных композиторов 19-21 веков.

Для всего творческого коллектива музыкального отделения колледжа искусств – правопреемника Псковского областного музыкального училища – этот юбилейный концерт является важным событием.

Обычно все концертные выступления студентов и преподавателей колледжа на большой сцене проходили в присутствии зрителей, что создавало особую связь музыкантов со слушательской аудиторией. Академические концерты, зачеты, экзамены на исполнительских специализациях также всегда были открыты для всех желающих. Большой юбилейный концерт станет первым опытом работы музыкантов в дистанционном формате.

Премьеру концерта можно будет увидеть онлайн на официальном YouTube-канале колледжа.