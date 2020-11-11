Культура

Концерт к 60-летию Псковского музыкального училища можно посмотреть онлайн

Трансляция юбилейного концерта, посвященного 60-летию со дня основания Псковского областного музыкального училища, состоится сегодня, 13 ноября, в 19.00 на YouTube-канале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

В концерте прозвучит камерная вокальная и инструментальная музыка отечественных и зарубежных композиторов: Вивальди, Делиба, Дебюсси, Тарреги, Римского-Корсакова, Рахманинова и других.

Участниками концерта станут Академический хор музыкального отделения колледжа искусств, оркестр русских народных инструментов, Кира Горшкова, Динара Ибрагимова (вокал), Александр Мокриковский, Юлия Жукова, Виктор Иванов (фортепиано), Марк Лупаштян (скрипка), Яна Андреева (флейта), Илья Кричевский (гобой), Лев Кричевский (валторна), Георгий Гребень (гитара), Маргарита Галкова, Ирина Иванова (гусли), концертмейстеры Валерия Дунюшкина, Ирина Колтунова, Светлана Васильева.

Ведущая концерта – музыковед Лариса Никитина.

Напомним, что Псковское музыкальное училище было создано в 1960 году. В 2000 году (к 40-летию со дня основания) учреждению присвоено имя Н. А. Римского-Корсакова. В 2006 году в результате реорганизации музыкальное училище было присоединено к областному колледжу культуры и искусств, в результате чего образовалось новое учебное заведение – Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

За 60 лет существования музыкального училища (ныне музыкального отделения колледжа искусств) выпущено 2843 молодых специалиста, около 1000 выпускников окончили различные консерватории страны и работают сейчас в ДМШ и ДШИ Псковской области и других регионов России, бывших союзных республик, а также в образовательных организациях и творческих коллективах Германии, США, Испании, Голландии, Израиля, Японии, Канады.

Среди выпускников музыкального училища профессора Санкт-Петербургской, Петрозаводской, консерваторий, Российской академии им. Гнесиных (Москва), музыкальных академий Вены, Иерусалима, Гренинга (Нидерланды), университета Колумбуса (США).

На базе музыкального училища были учреждены и стали традиционными Международные конкурсы юных исполнителей: им. Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского, им. Б. С. Трояновского, международный конкурс-фестиваль ансамблевого исполнительства. С 2007 года на базе музыкального отделения колледжа работает уникальное образовательное учреждение – областная школа одаренных детей «Камертон».

Ежегодно студенты музыкального отделения становятся лауреатами международных и всероссийских исполнительских конкурсов, музыкально-теоретических олимпиад.

В 2014 году колледж искусств вошел в 100 лучших образовательных учреждений среднего профессионального образования России.

Среди преподавателей музыкального училища в разные годы работали 15 заслуженных работников культуры России, СССР, союзных республик, 3 заслуженных учителя РФ, два Почетных гражданина города Пскова, три члена Союза композиторов России.