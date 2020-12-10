Культура

Псковский поэт презентовал стихотворение «Подрежь старуху» из нового сборника

Онлайн-презентация нового сборника псковского поэта Сергея Звонарева (псевдоним Юрий Могила) прошла в Центральной городской библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В начале встречи заведующая сектором социокультурных программ Татьяна Котова представила автора и отметила, что он не «лузер», какими обычно представляют современных поэтов, а «лирически-сентиментальный пскович, который пишет иронические стихи» и создает «речь повышенного содержания». Также она отметила, что встреча проходит в день памяти поэта Евгения Шешолина.

«Он продолжает развивать поэтическую локацию Евгения Шешолина. И, действительно, в одном из прочитанных им стихотворений, как он выразился, была "нехитро запрятана" цитата из Евгения Шешолина», - заметила Татьяна Котова.

После краткого представления автор прочитал для своих зрителей стихотворение «Подрежь старуху», а потом в ходе беседы рассказал, что у него много разных псевдонимов, и объяснил это тем, что поэт Сергей Звонарев - это «рефлексирующий интеллигент», а, например, у поэта Юрия Могилы стихи жесткие и «вылетают слова достаточно грубые».

Также автор признался, что все свои стихи он записывает в телефоне строчными буквами и специально для этого отключил там Т9, потому что исправлять на прописные ему лень. Он также рассказал псковичам, что читает стихи Чарльза Буковски, Франсуа Вийона, Александра Введенского, Бориса Поплавского, Робинсона Джефферсона, «когда совсем тошно становится». «Нравственным ориентиром» для себя молодой поэт назвал Варлама Шаламова.

Сейчас познакомиться со сборником Сергея Звонарева можно только виртуально, а посмотреть полную запись презентации можно здесь.