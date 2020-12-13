Культура

Противоаварийные работы в усадьбе Сторгановых в Волышово завершатся к 1 февраля

Первоочередные противоаварийные работы в усадьбе Сторгановых в Волышово будут завершены к 1 февраля 2021 года. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Первоочередные противоаварийные работы в усадьбе Сторгановых продолжаются – уже видны очертания временной кровли, позднее дерево покроют металлической конструкцией. После крыши останется только закрыть оконные и дверные проемы. Работы будут завершены к 1 февраля следующего года», - написал глава региона.

Затем, по его словам, начнется восстановление церкви Спаса Всемилостивого, которая также является частью ансамбля Волышово.