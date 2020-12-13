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Культура

Жителям Псковской области покажут лучшие военно-патриотические фильмы

19.12.2020 09:54|ПсковКомментариев: 0

С 20 по 24 декабря московский Музей Победы приглашает жителей Псковской области на просмотры фильмов – участников ХVII Международного кинофестиваля «Волоколамский рубеж».Впервые конкурсные показы одного из ведущих военно-патриотических кинофестивалей страны пройдут в онлайн-формате. Зрители смогут их увидеть на сайте Музея Победы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее Победы, в конкурсную программу кинофестиваля включено свыше 30 фильмов из Сербии, Греции, Китая, Грузии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

Онлайн-посетителям предложат документальные фильмы «Ледяные облака» (реж. Борис Дворкин) о Герое Советского Союза, летчике-испытателе Анатолии Дмитриевиче Алексееве; «Подвиг милосердия» (реж. Аскарбий Нагаплев), в котором собраны ранее неизвестные факты спасения евреев и детей-блокадников в различных селениях Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии; «Ролан Быков. Портрет Неизвестного солдата» (реж. Игорь Калядин) о незаконченном документальном фильме Ролана Быкова «Портрет Неизвестного солдата», для которого были отсняты Дахау и Освенцим, Вязьма и Прохоровка, беседы режиссера с ветеранами войны в России, в Англии, во Франции, в Монголии. В программе также можно увидеть игровые ленты, в том числе «Ржев» (реж. Игорь Копылов, Россия) о битве, вошедшей в историю Великой Отечественной войны как одной из самых долгих и кровопролитных, «Сто первый» (реж. Хамидулла Хасанов Узбекистан).

Во внеконкурсной программе «К 75-летию Победы» будут показаны лучшие короткометражные фильмы студентов ВГИКа.

XVII Международный кинофестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж» впервые пройдет в онлайн-формате с 20 по 24 декабря. Кинофестиваль проводится ежегодно с 2003 года. За 16 лет его посетили почти 100 000 зрителей и более 300 актеров, режиссеров, операторов, продюсеров.

Программа показов размещена на сайте Музея Победы. Фильмы, демонстрируемые в формате онлайн, будут отмечены активной ссылкой.

Теги: #кино #патриотизм #музей победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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