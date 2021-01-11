Культура

К юбилею Александра Невского псковичи создали новый сайт

В Пскове объявлен конкурс к 800-летию со дня рождения Александра Невского и создан специальный сайт для празднования этого юбилея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Теперь всю актуальную информацию о псковских достопримечательностях, связанных с деяниями святого князя можно найти на сайте «Имя Александра Невского на карте Пскова». Этот электронный ресурс также будет информировать пользователей Интернета обо всех событиях в Пскове и в Псковской области, которые посвящены 800-летию со дня рождения Александра Невского.

«И конечно, там можно познакомиться с биографией величайшего русского военачальника, узнать подробности о том, при каких обстоятельствах он посещал Псков, а также найти информацию обо всех книгах из фондов муниципальных библиотек, которые посвящены главному защитнику земли русской», - добавили в библиотеке.

Кроме того, на этом сайте создан специальный раздел, где размещены всевозможные викторины и электронные игротеки, посвященные Александру Невскому.

Отдельная страница отведена конкурсу «Увенчанный громкою славой», который пройдет с 20 января по 20 апреля, его организовала муниципальная библиотечная система при поддержке Управления культуры администрации Пскова. Для участия в этом конкурсе приглашаются подростки и молодежь в возрасте от 12 до 35 лет.

Конкурс состоит из двух этапов. Первый – это викторина из 15 вопросов с вариантами ответов (она будет опубликована 20 января). На втором этапе конкурса его участники должны создать видеоэкскурсию или оформленный любым другим способом экскурсионный маршрут по местам, связанным с Александром Невским как в Пскове и области, так и в других регионах РФ. Если это будет видеоролик, то его необходимо разместить на видеохостинге youtube.com.

Все участники конкурса получат именные сертификаты, а авторы лучших видеороликов и экскурсионных маршрутов – дипломы и памятные подарки. При этом победители будут определяться отдельно в каждой возрастной категории. Для того, чтобы выйти в финал, необходимо не только выполнить творческое задание, но и ответить на вопросы викторины.

Итоги конкурса будут подведены 21 апреля - 1 мая. Торжественное награждение победителей состоится в первой половине мая.

Более подробная информация и положение о конкурсе «Увенчанный громкою славой» размещены здесь.